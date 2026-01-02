Jade Picon e André LamogliaReprodução de vídeo / Instagram

Rio - Jade Picon, de 24 anos, publicou nas redes sociais, nesta quinta-feira (1º), um vídeo aos beijos com André Lamoglia, de 28. No registro, a influenciadora digital e o ator aparecem em clima de romance durante a queima de fogos no Réveillon, em Maracaípe, Pernambuco.
André Lamoglia dá beijinho em Jade Picon - Reprodução de vídeo / Instagram
"Feliz, feliz, feliz! 2026", escreveu a intérprete da vilã Soraia na novela vertical "Tudo Por Uma Segunda Chance", da TV Globo. Para iniciar o novo ano, Jade optou por usar um vestido verde com franjas e recorte na cintura. O casal passou a virada ao lado de amigos.
André reagiu ao post. "Muaaaa", disse ele, com 'emojis' de coração. Internautas elogiaram o casal. "Você e André é o casal mais lindo da vida", comentou uma seguidora. "Casal mais lindo", exaltou um admirador. "Amo um casal", declarou uma pessoa. "Lindos demais", expressou um fã.
No dia 26 de dezembro, Jade publicou um clique com o protagonista da série "Os Donos do Jogo", da Netflix. No dia seguinte, o ator também compartilhou um registro em que o casal aparece dentro de um carro, enquanto ela segura um buquê de flores. Apesar disso, são discretos em relação a vida pessoal.
Os boatos sobre o envolvimento do casal iniciaram em 2024.Os dois são vistos com frequência em partidas de futevôlei na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio. Em junho, Jade publicou pela primeira vez uma foto de mãos dadas com André durante viagem no Peru.