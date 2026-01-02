Ex-BBB Paulinha Leite comemora prêmio na Mega da Virada - Reprodução / Instagram

Ex-BBB Paulinha Leite comemora prêmio na Mega da ViradaReprodução / Instagram

Publicado 02/01/2026 07:57

Rio - Sortuda! A ex-BBB Paulinha Leite mostrou que foi premiada novamente na loteria, através das redes sociais, nesta quinta-feira (1º). Desta vez, a influenciadora digital levou a melhor numa quina na Mega da Virada. Ela, ainda, provocou a Caixa Econômica Federal, que move um processo contra sua empresa.



"A Caixa já pode chorar agora", disparou Paulinha, ao mostrar um bilhete com os cinco números acertados: 59, 21, 32, 13 e 33. Como não acertou as seis dezenas - faltando o número 09 para completar - Paulinha vai levar cerca de R$ 12 mil.

Seis apostas acertaram todas as dezenas e vão dividir o prêmio principal de R$ 1,09 bilhão, o maior da Mega da Virada. O prêmio máximo será dividido entre dois bolões e quatro apostas simples. O sorteio estava previsto para 22h de quarta-feira (31), mas o resultado foi divulgado na manhã desta quinta (1º), após problemas técnicos.

Ela afirma já ter ganhado cerca de R$ 40 milhões em prêmios ao vencer mais de 30 vezes em loterias. Paulinha criou uma empresa especializada em "bolões", que enfrenta uma disputa judicial com a Caixa Econômica Federal pelo direito de intermediar apostas de loteria, de acordo com informações do portal "Metrópoles".

