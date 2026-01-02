Roberto Carlos e Myrian Rios - Reprodução/Internet

Publicado 02/01/2026 14:56

fotogaleria

"Estou por aqui com os comentários ofensivos e desagradáveis em relação ao Roberto Carlos por causa dos últimos vídeo que estão rolando por aí dele xingando ou entregando a flor de uma maneira automática... O Roberto contribui para o Brasil há mais de 60 anos com músicas belíssimas, carisma, amor e charme. Hoje, aos 84 anos, cansado, a gente não sabe o que ele está vivendo. Ele pode ter um tempo ruim também, né?", disse ela.

A atriz mencionou a falta de respeito de parte do público em apresentações. "Aí você vai ao show do Roberto e fica batendo papo, bebendo e enchendo a cara... Você não está no barzinho de música ao vivo. Você vai a um show do cantor e tem que ouvir ele cantar, prestar atenção e respeitar aquele artista", completou Myrian.

A ex-mulher de Roberto Carlos detonou o padre Chrystian Shankar, que divulgou uma brincadeira em suas redes sociais da mãe reagindo à bronca dada pelo cantor. "E sobre um sacerdote debochar e fazer através desta postura um julgamento, isso traz muita tristeza ao meu coração. Quando Deus nos dá de certa forma visibilidade, tenho certeza que é pra usarmos nosso espaço de alcance para abençoar e edificar", afirmou.