Roberto Carlos e Myrian Rios Reprodução/Internet
Ex-mulher sai em defesa de Roberto Carlos após polêmica em show
'Ele pode ter um tempo ruim também', justificou Myrian Rios
Isis Valverde mergulha com tartarugas em Fernando de Noronha
Atriz recebeu elogios ao publicar fotos do momento nesta sexta-feira (2)
Astro de 'The Vampire Diaries' curte passeio em Paraty
Paul Wesley curtiu a cidade após passar Réveillon em Angra dos Reis
Ex-baterista do Restart anuncia nascimento da filha
Thomas contou que a bebê veio ao mundo no primeiro dia de 2026
MC Guimê comenta rotina como pai de primeira viagem
Yarin é a primeira filha do cantor e Fernanda Stroschein
Zé Felipe faz mudança no visual e raspa a cabeça
Sertanejo cortou os cabelos após cumprir promessa
