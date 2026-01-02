Zé Felipe exibiu novo visual nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Publicado 02/01/2026 15:37

Rio - Zé Felipe iniciou o ano com um novo visual e publicou registros nas redes sociais com o cabelo raspado, nesta sexta-feira (2). A transformação aconteceu menos de uma semana após o término do namoro com Ana Castela

"2026 é abençoado", afirmou na legenda.

Em setembro, o sertanejo contou que não podia cortar os fios por causa de uma promessa. "Daqui a três meses acaba o voto e vou poder mexer nos meus cabelos. Está difícil, viu? Está parecendo cabelo de cachorro! E aí você vai pintando, vai desbotando, vai ficando acaju e vai virando um rolo. Três meses!", disse ele.