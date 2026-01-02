Natalie Kuckenburg publicou fotos do passeio com Paul Wesley em Paraty Reprodução/Instagram

Rio - Paul Wesley, conhecido por interpretar Stefan Salvatore na série "The Vampire Diaries", fez um passeio pelas ruas de Paraty, no sul do estado do Rio, na companhia da noiva, a modelo Natalie Kuckenburg, nesta sexta-feira (2). 
Natalie Kuckenburg publicou fotos do passeio com Paul Wesley em Paraty - Reprodução/Instagram
Os cliques foram compartilhadas nas redes sociais da modelo, que tem descendência alemã e brasileira. O casal passou a virada do ano em Angra dos Reis e depois seguiu para o novo destino.
A presença do ator no país animou os fãs. "Natalie, já podemos tirar um CPF brasileiro pra ele?", brincou uma internauta. "Paul Wesley abrasileirado, tô amando", disse outra. "Tô amando acompanhar isso", afirmou uma terceira.