Paolla Oliveira e Diogo NogueiraReprodução / Instagram

Publicado 02/01/2026 11:55

Rio - Paolla Oliveira movimentou a web ao deixar um comentário numa publicação de Diogo Nogueira. O ex-casal - que estava junto há mais de 4 anos - anunciou o término no dia 22 de dezembro . A interação deixou os fãs tão animados que alguns até especularam sobre uma possível volta do relacionamento.

"Pronto pro primeiro show do ano! Benção e caminhos abertos pra todos nós! Que 2026 seja infinito", escreveu o dono do hit "Pé na Areia", da legenda da publicação, nesta quarta-feira (31). A atriz deixou 'emojis' de palmas e taças brindando. O cantor, então, curtiu o comentário da ex-namorada. "Pronto pro primeiro show do ano! Benção e caminhos abertos pra todos nós! Que 2026 seja infinito", escreveu o dono do hit "Pé na Areia", da legenda da publicação, nesta quarta-feira (31). A atriz deixou 'emojis' de palmas e taças brindando. O cantor, então, curtiu o comentário da ex-namorada.

A atitude não passou despercebida e os internautas reagiram. "Que o caminho de vocês se reencontre! Feliz vida", desejou uma admiradora. "Voltem", disse um seguidor. "Se for amor verdadeiro e se for a vontade de Deus, vocês voltam. Feliz ano novo", expressou outra pessoa. "Torcendo por vocês. Um amor tão bonito", opinou outro usuário das redes sociais.

O anúncio do término foi feito por meio de uma declaração conjunta nas redes sociais, em que destacaram que a decisão ocorreu de forma madura e respeitosa. Na ocasião, Diogo e Paolla ressaltaram que mantêm carinho um pelo outro e pediram compreensão do público.