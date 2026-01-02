Isis Valverde nadou ao lado de tartaruga em NoronhaReprodução/Instagram

Rio - Isis Valverde, de 38 anos, segue aproveitando a estadia em Fernando de Noronha, Pernambuco, e nadou ao lado de tartarugas, nesta sexta-feira (2). A atriz compartilhou fotos durante e após o mergulho, e escolheu biquíni preto com detalhes em verde e amarelo para a ocasião. 
fotogaleria
Isis Valverde em foto durante mergulho no mar de Fernando de Noronha - Reprodução/Instagram
Isis Valverde publicou cliques do mergulho nas águas do arquipélago - Reprodução/Instagram
Isis Valverde - Reprodução/Instagram
Isis Valverde nadou ao lado de tartaruga em Noronha - Reprodução/Instagram
A artista optou pelo lugar para curtir os últimos dias de 2025 e passar a virada do ano. Ela viajou na companhia do marido, Marcus Buaiz. 
Isis ganhou elogios nas redes sociais pela forma física. "Que espetáculo", escreveu uma seguidora. "Sereia", comentou outra. "É a Ritinha?", questionou uma terceira, citando a personagem interpretada pela atriz na novela "A Força do Querer" (2017), da TV Globo. 