Isis Valverde nadou ao lado de tartaruga em Noronha - Reprodução/Instagram

Isis Valverde nadou ao lado de tartaruga em NoronhaReprodução/Instagram

Publicado 02/01/2026 20:52

Rio - Isis Valverde, de 38 anos, segue aproveitando a estadia em Fernando de Noronha, Pernambuco, e nadou ao lado de tartarugas, nesta sexta-feira (2). A atriz compartilhou fotos durante e após o mergulho, e escolheu biquíni preto com detalhes em verde e amarelo para a ocasião.

fotogaleria

A artista optou pelo lugar para curtir os últimos dias de 2025 e passar a virada do ano. Ela viajou na companhia do marido, Marcus Buaiz.

Isis ganhou elogios nas redes sociais pela forma física. "Que espetáculo", escreveu uma seguidora. "Sereia", comentou outra. "É a Ritinha?", questionou uma terceira, citando a personagem interpretada pela atriz na novela "A Força do Querer" (2017), da TV Globo.