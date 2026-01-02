Isis Valverde nadou ao lado de tartaruga em NoronhaReprodução/Instagram
Isis Valverde mergulha com tartarugas em Fernando de Noronha
Atriz recebeu elogios ao publicar fotos do momento nesta sexta-feira (2)
Rio - Isis Valverde, de 38 anos, segue aproveitando a estadia em Fernando de Noronha, Pernambuco, e nadou ao lado de tartarugas, nesta sexta-feira (2). A atriz compartilhou fotos durante e após o mergulho, e escolheu biquíni preto com detalhes em verde e amarelo para a ocasião.
A artista optou pelo lugar para curtir os últimos dias de 2025 e passar a virada do ano. Ela viajou na companhia do marido, Marcus Buaiz.
Isis ganhou elogios nas redes sociais pela forma física. "Que espetáculo", escreveu uma seguidora. "Sereia", comentou outra. "É a Ritinha?", questionou uma terceira, citando a personagem interpretada pela atriz na novela "A Força do Querer" (2017), da TV Globo.
Celebridades
Marta oficializa união com Carrie Lawrence nos EUA
Jogadora brasileira e a norte-americana vivem um relacionamento desde 2022
Celebridades
Ex-BBB Hariany Almeida compartilha foto aos beijos com irmão de Anitta
Influenciadora assumiu affair com Renan Machado
Celebridades
Virginia Fonseca se declara para Vini Jr: 'Sou feliz com você'
Influenciadora assumiu namoro com Jogador em outubro de 2025
Celebridades
Zoo anuncia término do casamento com Christian Figueiredo
Influenciadora e youtuber viviam um relacionamento desde 2018
Celebridades
Luana Piovani e outros famosos criticam ataque dos EUA à Venezuela
Presidente Nicolás Maduro foi capturado após bombardeio norte-americano
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.