Thomas anunciou nascimento da primeira filha com Amanda VeigaReprodução/Instagram

Publicado 02/01/2026 17:10

Rio - Thomas D'Ávila, ex-baterista do grupo Restart, comunicou nesta sexta-feira (2) o nascimento da filha, Maria Luiza, fruto da união com Amanda Veiga. A bebê veio ao mundo às 22h03 do dia 1° de janeiro e o artista compartilhou os registros do parto.

"Bem-vinda ao mundo, Maria Luiza Veiga Machado. Te amamos muito, nosso sonho realizado e maior presente desse novo ano", comemorou.

A banda Restart foi formada em 2008, em São Paulo, e era composta por Pe Lanza, Pe Lu, Koba e Thomas. O grupo emplacou os sucessos "Recomeçar" e "Levo Comigo, mas encerrou as atividades em 2015. Os ex-integrantes se reencontraram oito anos depois para a turnê comemorativa "Pra Você Lembrar".