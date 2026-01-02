Rafa Kalimann e Nattanzinho - Reprodução de vídeo / Instagram

Rafa Kalimann e NattanzinhoReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 02/01/2026 11:30

Rio - Nattanzinho mostrou a barriga de Rafa Kalimann - que está na reta final da gestação - ao brincar com a demora do nascimento da filha do casal, que se chamará Zuza. O momento de descontração aconteceu enquanto os dois estavam deitados no cama assistindo ao filme "Entrevista com Deus".

"Todo mundo já nasceu e essa menina não nasce", disse o cantor, aos risos. Além disso, publicou um clique da influenciadora digital comendo chocolate branco ao lado do cachorro de estimação. "Opa", brincou ele.

Nattanzinho e Rafa tornaram o relacionamento público em dezembro de 2024. Em junho, anunciaram a gravidez. No mesmo mês, descobriram que estão esperando uma menina, que se chamará Zuza. O nome é uma homenagem a Josefina, avó do cantor que morreu.

Além da atriz, mais famosas engravidaram neste ano. Camila Queiroz e Mariana Rios, inclusive, deram a luz em dezembro. A protagonista da novela "Beleza Fatal", da Max, anunciou o nascimento da primeira filha, Clara, fruto do casamento com o ator Klebber Toledo. Já a atriz revelou que o primogênito, Palo, da união com o economista Juca Diniz, veio ao mundo em 22 de dezembro.



