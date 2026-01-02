MC Guimê falou sobre rotina após nascimento da primeira filha - Reprodução/Instagram

Publicado 02/01/2026 16:21

Rio - MC Guimê falou sobre a rotina com o nascimento da primeira filha, Yarin, fruto do relacionamento com Fernanda Stroschein. O cantor interrompeu os compromissos profissionais para cuidar da menina, que veio ao mundo no dia 8 de dezembro.

"Enquanto a agenda de shows do papai tá fechada…A agenda de Tetê da patroinha tá bombando!", brincou na legenda.

MC Guimê e Fernanda Stroschein assumiram o relacionamento em março de 2024 após serem vistos se beijando no Carnaval. Em abril do ano passado, o casal anunciou o noivado. O cantor estava solteiro desde 2022, quando se separou da cantora Lexa.