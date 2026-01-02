Wagner Moura estampou capa de revista ao lado de estrelas internacionais Reprodução/Instagram

Rio - Em busca do Oscar inédito, Wagner Moura estampou a nova edição da revista The Hollywood Reporter, dos Estados Unidos. O ator surgiu junto de Jacob Elordi, Mark Hamill, Dwayne Johnson, Adam Sandler, Michael B. Jordan e Jeremy Allen White, estrelas que também estão na corrida pela estatueta em 2026. 
fotogaleria
Wagner Moura é o protagonista do filme 'O Agente Secreto' - Divulgação
Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho nas filmagens de 'O Agente Secreto' - Divulgação
Wagner Moura estampou capa de revista ao lado de estrelas internacionais - Reprodução/Instagram
"Sete atores de primeira linha ao redor do mundo - todos em busca de seu primeiro Oscar", escreveu a publicação. 
Protagonista de "O Agente Secreto", Wagner Moura foi indicado ao Globo de Ouro na categoria "Melhor Ator em Filme de Drama". Já a produção concorre por "Melhor Filme em Língua Não-Inglesa" e "Melhor Filme de Drama". A premiação acontece no dia dia 11 de janeiro, na Califórnia, EUA.  
O longa-metragem de Kleber Mendonça Filho entrou na lista dos 15 concorrentes pré-selecionados para as vagas na categoria "Melhor Filme Internacional" do Oscar 2026. A lista completa dos indicados será divulgada em 22 de janeiro. 