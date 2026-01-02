Wagner Moura estampou capa de revista ao lado de estrelas internacionais - Reprodução/Instagram

Publicado 02/01/2026 13:48

Rio - Em busca do Oscar inédito, Wagner Moura estampou a nova edição da revista The Hollywood Reporter, dos Estados Unidos. O ator surgiu junto de Jacob Elordi, Mark Hamill, Dwayne Johnson, Adam Sandler, Michael B. Jordan e Jeremy Allen White, estrelas que também estão na corrida pela estatueta em 2026.

"Sete atores de primeira linha ao redor do mundo - todos em busca de seu primeiro Oscar", escreveu a publicação.