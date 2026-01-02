Wagner Moura estampou capa de revista ao lado de estrelas internacionais Reprodução/Instagram
Wagner Moura é capa de revista norte-americana
Ator estampou primeira edição do ano da The Hollywood Reporter ao lado de Adam Sandler, Michael B. Jordan e outras estrelas
Isis Valverde mergulha com tartarugas em Fernando de Noronha
Atriz recebeu elogios ao publicar fotos do momento nesta sexta-feira (2)
Astro de 'The Vampire Diaries' curte passeio em Paraty
Paul Wesley curtiu a cidade após passar Réveillon em Angra dos Reis
Ex-baterista do Restart anuncia nascimento da filha
Thomas contou que a bebê veio ao mundo no primeiro dia de 2026
MC Guimê comenta rotina como pai de primeira viagem
Yarin é a primeira filha do cantor e Fernanda Stroschein
Zé Felipe faz mudança no visual e raspa a cabeça
Sertanejo cortou os cabelos após cumprir promessa
Ex-mulher sai em defesa de Roberto Carlos após polêmica em show
'Ele pode ter um tempo ruim também', justificou Myrian Rios
