Roberto CarlosGlobo/Ramiro Berthold
Roberto Carlos dá bronca em fotógrafos durante show: 'Vou mandar tirar'
Rei foi flagrado em vídeo feito da plateia reclamando de quem conversava em frente ao palco
Mãe de Rayssa Leal anuncia gravidez
Lilian Mendes detalhou o sentimento ao descobrir a gestação
Vídeo! Rafa Justus dança com Anitta em festa de Ano Novo
'Minha dupla de Réveillon', escreveu a filha de Ticiane Pinheiro
Zé Felipe manda recado após fim do namoro com Ana Castela: 'Odeio mentira'
Cantor comunicou término com a 'Boiadeira', nesta segunda-feira (29)
Gisele Bündchen faz retrospectiva de 2025: 'Lições profundas'
Modelo destacou aprendizados, principalmente relacionados sobre maternidade
Agatha Moreira e Rodrigo Simas completam 7 anos juntos e trocam declarações
'Amor da minha vida', escreveram os atores
Gilberto Gil, Belo, João Gomes e mais artistas agitam 'Show da Virada'
Cantores apresentaram sucessos da carreira no Réveillon em Copacabana, Zona Sul do Rio
