Agatha Moreira e Rodrigo SimasReprodução / Instagram

Publicado 01/01/2026 10:05

Rio - Casalzão! Agatha Moreira e Rodrigo Simas completaram 7 anos juntos, nesta quarta-feira (31). Para celebrarem o momento especial, os atores trocaram declarações apaixonadas nas redes sociais, com direito a vídeo do início do relacionamento.

"1º de setembro de 2018. Eles ainda não sabiam, mas iam namorar. 7 anos e contando", escreveu a atriz na legenda da publicação. Nos stories, ela complementou a homenagem: "Eu nem sabia, mas já tinha encontrado o amor da minha vida. Feliz 7 anos, meu amor".

Simas também celebrou o relacionamento com Agatha. "Hoje fazemos 7 anos juntos. Te amo muito, amor da minha vida". No clique, a atriz está sentada no colo dele. O casal se conheceu em 2012, quando integraram o elenco da novela "Malhação".