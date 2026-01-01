Gisele Bündchen faz retrospectiva de 2025: ’Lições profundas’ - Reprodução / Instagram

Publicado 01/01/2026 11:04

Rio - Gisele Bündchen, de 45 anos, utilizou as redes sociais, nesta quarta-feira (31), para fazer uma retrospectiva sobre 2025. A modelo destacou os aprendizados, principalmente sobre a maternidade. Em fevereiro, nasceu seu caçula, fruto do relacionamento com o instrutor de jiu-jítsu Joaquim Valente.

"Meu coração está cheio. Este ano trouxe lições profundas e um crescimento transformador. Tornar-me mãe novamente ressignificou tudo: meu tempo, minhas prioridades, meu coração", iniciou a loura, na legenda da publicação.

"Sou grata por esses momentos sagrados que me mudaram de formas que as palavras não conseguem traduzir. Obrigada, 2025. Entro neste novo ano com gratidão, amor e confiança no que vem a seguir", concluiu Gisele.

A modelo compartilhou um compilado de registros ao lado dos familiares, como passeios, jantares e dia de praia. Além disso, resgatou registros de quando estava grávida, ao lado de Joaquim. Discreta em relação à vida pessoal, ela ainda não revelou o nome do bebê.

Giselle também é mãe de Benjamin, de 16 anos, e Vivian, de 13, frutos do antigo casamento com Tom Brady, jogador de futebol americano.