Rayssa Leal e a mãe, Lilian MendesReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 01/01/2026 13:56

Rio - Irmã mais velha! A mãe de Rayssa Leal, Lilian Mendes anunciou nas redes sociais, nesta quarta-feira (31), que está grávida. Ela detalhou o sentimento ao descobrir a gestação e celebrou o momento especial da família.

"Dia 23/12 descobri que estou gerando mais uma vidinha dentro de mim. Um presente de Natal inesperado. Mesmo desejando muito ser mãe novamente, confesso que o susto foi grande, pois não era um plano para agora. Mas reconheço e acredito que os planos de Deus são sempre maiores e melhores que os meus", iniciou Lilian na legenda do post.



"E mais uma vez Ele me escolheu para uma missão linda: gerar e amar profundamente esse serzinho que já mora no meu coração. Papai do céu, só te peço duas coisas: que essa criança venha com muita saúde… e não precisa vir atleta, tá bom?", finalizou ela.

Lilian, que também é mãe de Arthur, de 11 anos, preparou uma surpresa para contar a novidade aos filhos. Eles receberam caixas com teste de gravidez positivo e roupinha de bebê. "A reação deles: A Rayssa parecia que já adivinhava. Um dia antes de eu descobrir a gravidez, ela comentou que eu estava grávida".

"Até bati na madeira. O Arthur ficou em choque no começo. Ele sempre pedia muito um irmão, e nós dizíamos que ainda não era o momento. Depois que a ficha caiu, ele começou a fazer mil perguntas e já criou milhares de planos", contou a gravidinha.

A medalhista olímpica celebrou a novidade. "O motivo de fechar o ano com chave de ouro. Vou ter mais um irmão ou irmã". O neném é fruto do relacionamento de Lilian com Wanderson Pereira.