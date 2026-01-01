Gilberto Gil, Belo, João Gomes e mais artistas agitam 'Show da Virada'

Rio - O tradicional "Show da Virada", realizado em Copacabana , na Zona Sul, contou com apresentações de ícones da música no Palco Rio, na noite de quarta-feira (31) e madrugada desta quinta (1º). Ao lado de Ney Matogrosso, Gilberto Gil emocionou o público.

Gil apresentou a turnê de despedida, "Tempo Rei". As estrelas cantaram sucessos, como a canção "Esotérico". Através das redes sociais, a equipe do cantor celebrou a parceria com a inspiração do filme "Homem com H".

"'Tempo Rei' no Réveillon de Copacabana com Ney Matogrosso como convidado especial. O encontro especial que a gente precisava para fechar o último show do ano com chave de ouro", escreveram, na legenda do post.

Em seguida, foi a vez de Belo comandar a grande festa com participação ilustre de Alcione. O repertório contou com hits da carreira de ambos, respectivamente, "Reinventar" e "A Loba". Em trecho publicado na mesma rede social, os cantores destacaram o carinho que sentem um pelo o outro durante o show.

"Estou muito feliz por estar com você hoje", falou o intérprete do personagem Misael na novela "Três Graças", que ocupa a faixa das 21h da TV Globo. "Estou muito mais feliz. Sabe que te amo, é como um filho para mim. E é uma voz que o mundo inteiro gosta", respondeu Marrom.

Repetindo a dose do ano passado, João Gomes também se apresentou no 'Réveillon de Copa'. O show do 'Vaqueiro' teve direito até a participação de Iza. Os dois dividiram o vocal da música "Anunciação", sucesso de Alceu Valença. O cantor conseguiu tirar um tempinho para curtir ao lado da mulher, Ary Mirelle, e dos filhos, Jorge, de 1 ano, e Joaquim, de apenas 2 meses de vida.

O Palco Rio também contou com apresentação do DJ Alok, com muitos elementos tecnológicos, incluindo drones no céu. "Bora, Rio, iniciar 2026 com tudo", disse o artista, ao legendar o post. Fazendo ainda mais a alegria dos apaixonados por música eletrônica, a noite foi aberta pela DJ Cady.

Já o Palco Samba, localizado no mesmo bairro, foi comandado por Roberta Sá, Mart'nália, Diogo Nogueira e Feyjão, ao lado do Bloco da Preta. O "Show da Virada" também aconteceu e mais bairros: Leme, Flamengo, Ilha do Governador, Madureira, Penha, Ramos, Sepetiba, Inhoaíba (Parque Oeste), Pedra de Guaratiba e Realengo.

Relatar erro