FOTOS! Como foi o Réveillon em Copacabana e em outros pontos do Rio
Público estimado na Princesinha do Mar foi de 2,6 milhões de pessoas, segundo a Riotur
Oficialmente reconhecido pelo Guinness Book como o maior Réveillon do mundo, o Ano Novo do Rio de Janeiro reuniu mais de 5,1 milhões de pessoas, entre cariocas e turistas, em 13 palcos espalhados pela cidade. Só na Praia de Copacabana, 2,6 milhões de pessoas saudaram 2026.
Dois bebês nascem no primeiro minuto de 2026 e disputam 'título' simbólico no Rio
Miguel veio ao mundo no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, já Ayla no Hospital Maternidade Herculano Pinheiro, em Madureira
Polícia apreende 80 celulares e conduz sete homens à delegacia em Operação Rastreio na Uruguaiana
Desde o início da ação, já foram recuperados mais de 12,5 mil telefones
Maior do mundo! Mais de 2,5 milhões de pessoas celebram chegada de 2026 em Copacabana
Ao todo, os 13 palcos distribuídos pela cidade reuniram mais de 5,1 milhões de cariocas e turistas para acompanhar a virada
Mais de 100 pessoas são resgatadas no mar de Copacabana
Bombeiros fazem buscas por pessoa que desapareceu, na altura do Posto 2
Bombeiros buscam por adolescente desaparecido no mar de Copacabana
Marinha do Brasil emitiu alerta de ressaca entre os dias 31 e 1º
