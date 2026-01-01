Matéria Salva!

Agora você pode ler esta notícia off-line

Matéria removida da seção links salvos
fecharmenu
Assine
Acessar edição digital

  • Meus links
  • Meu Horóscopo
  • Meu Time
  • Sair
lupasearch Buscar
Anuncie no O Dia
Faça sua denúncia
FOTOS! Como foi o Réveillon em Copacabana e em outros pontos do Rio
Rio de Janeiro

FOTOS! Como foi o Réveillon em Copacabana e em outros pontos do Rio

Público estimado na Princesinha do Mar foi de 2,6 milhões de pessoas, segundo a Riotur

Mais artigos de O Dia
O Dia
Fogos de Copacabana iluminaram o céu do Rio
Multidão celebrou a chegada de 2026 na Praia de Copacabana
Queima de fogos em Copacabana durou 12 minutos
Balé de fogos percorreu do Leme ao Forte de Copacabana
Espetáculo de fogos em Copacabana encantou o público
Multidão começou a se aglomerar na Praia de Copacabana ainda na manhã
Show de Gilberto Gil emocionou o público na Praia de Copacabana
Vista do Vidigal para os fogos de Copacabana
Festa da virada de ano agitou Madureira, na Zona Norte
Fogos na Igreja da Penha encantaram os moradores na Zona Norte
Igreja da Penha ficou iluminada pelos fogos de artifício neste Réveillon
Igreja da Penha ficou iluminada pelos fogos de artifício neste Réveillon
Show de fogos coloriu o céu da Penha, na Zona Norte do Rio
Festa de Réveillon no Parque Realengo, na Zona Oeste do Rio
Show de fogos emocionou cariocas e turistas no Rio de Janeiro
Show de fogos emocionou cariocas e turistas no Rio de Janeiro
Queima de fogos em Copacabana
Queima de fogos durou 12 minutos em Copacabana
Espetáculo da virada em Copacabana
Público animado na virada na Ilha do Governador
Salgueiro se apresentou no Réveillon da Penha
Dudu Nobre na festa da virada da Penha
Queima de fogos no Piscinão de Ramos
Público no Piscinão de Ramos
Petkovic curte show da filha Ana Petkovic no Piscinão de Ramos
Ana Petkovic se apresenta no Piscinão de Ramos
Não faltou alegria na virada do Piscinão de Ramos
Sylvinho Blau Blau canta no palco do Piscinão de Ramos
Sylvinho Blau Blau e Petkovic no Piscinão de Ramos
Tília se apresentou no palco de Sepetiba
Caju Pra Baixo canta em Sepetiba
Galera fez a festa no Réveillon de Sepetiba
Fogo e Paixão fez a festa no Réveillon em Paquetá
Festa da virada no Réveillon em Paquetá
Parque Oeste também teve festa da virada no Réveillon
Leandro Sapucahy canta no palco do Parque Oeste
Joanna cantou sucessos na Praia do Flamengo
Público na Praia do Flamengo
Unidos de Vila Isabel no Réveillon do Flamengo
Moacyr Luz e Samba do Trabalhador agitou público na Praia do Flamengo
Moacyr Luz e Samba do Trabalhador na Praia do Flamengo
Publicidade
mais notícias
Mais de Rio de Janeiro
[an error occurred while processing the directive]