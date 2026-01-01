Sete homens foram conduzidos à delegacia na operação - Divulgação

Publicado 01/01/2026 08:01

Rio - Policiais civis realizaram, nesta quarta-feira (31), mais uma etapa da Operação Rastreio, que mira o combate a uma cadeia criminosa envolvida em roubos, furtos e receptação de telefones. Nesta fase, a ação ocorreu no Mercado Popular da Uruguaiana, no Centro do Rio. Ao todo, sete homens foram conduzidos à delegacia, e cerca de 80 aparelhos acabaram apreendidos.

Segundo a corporação, os agentes monitoram a atuação dos criminosos para impedir novos furtos contra turistas e frequentadores das festas de Réveillon. De acordo com os agentes, a Uruguaiana funciona como um dos principais pontos de escoamento de aparelhos roubados em diversas regiões do estado.

Conforme as investigações, quadrilhas que operam na região recebem celulares subtraídos em todo o território fluminense, alimentando o comércio ilegal de eletrônicos e contribuindo para outros crimes patrimoniais.

Todos os celulares recolhidos foram encaminhados para perícia técnica, com o objetivo de identificar a origem e possibilitar a devolução às vítimas. Entre os bens apreendidos, há aparelhos furtados poucas horas antes da ação.



Desde o início da Operação Rastreio, mais de 12,5 mil celulares foram recuperados, dos quais cerca de 4,4 mil já retornaram aos legítimos proprietários. Até o momento, mais de 730 criminosos acabaram presos, incluindo roubadores, furtadores e receptadores.

A ação contou com a participação de agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) e da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD).