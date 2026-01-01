Ayla, à esquerda, e Miguel, à direita, disputam título de primeiro carioquinha do ano de 2026Divulgação / SMS - Rio
Dois bebês nascem no primeiro minuto de 2026 e disputam 'título' simbólico no Rio
Miguel veio ao mundo no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, já Ayla no Hospital Maternidade Herculano Pinheiro, em Madureira
Rio - Os dois primeiros bebês a nascerem em 2026 na rede pública de saúde do Rio de Janeiro disputam simbolicamente o "título" de primeiro carioquinha. Miguel e Ayla vieram ao mundo no primeiro minuto do ano.
Miguel nasceu por parto cesárea, com 46cm e 3,055 kg, aos 20 segundos desta quinta-feira (1°), no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, Zona Sul.
Já Ayla veio ao mundo por parto natural, com 3,245kg e 49cm. Filha de Fernanda Ferreira, ela chegou à 0h01 no Hospital Maternidade Herculano Pinheiro, em Madureira, Zona Norte.
A menina é a primeira filha do casal, Fernanda e Yago Teixeira, que contaram que a bebê já trouxe muita alegria para todos.
"Quero agradecer a Deus e à equipe do hospital, que foi bem generosa comigo, me deram bastante atenção. Eu estava bastante nervosa, cheguei aqui muito preocupada. E agora está aqui a minha princesa Ayla. Chegou com muita saúde, muita paz. Eu só tenho a agradecer", destacou a mãe.
Moradores do Vidigal, na Zona Sul, a mamãe Roberta Ribeiro e o papai Cleber Silva ficaram muito felizes e emocionados com a chegada de Miguel, terceiro filho do casal.
"Acabei de ganhar o Miguel no Hospital Miguel Couto. É o dia mais feliz da minha vida, o primeiro dia do ano. Estou muito feliz com a chegada do Miguel, foi muito lindo o parto dele. A equipe foi maravilhosa, o hospital inteiro, todo mundo me ajudou o tempo todo", disse Roberta.
