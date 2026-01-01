Zé Felipe - Reprodução / Instagram

Publicado 01/01/2026 12:01

Rio - Zé Felipe, de 27 anos, usou os stories do Instagram, na manhã desta quinta-feira (1º), para mandar um recado aos seguidores. O cantor - que recentemente anunciou o término do namoro com Ana Castela - disse que a partir de 2026 todas as informações sobre ele serão confirmadas pelo próprio, ao alegar que "odeia mentira".

"Este ano nada será dito sem verdade. Qualquer informação sobre minha vida só será esclarecida por mim. O resto pode duvidar. Não tenho medo de falar, nem de me expor. O que eu odeio é mentira. Feliz 2026", escreveu o dono do hit "Roça em Mim".

O artista - que estava namorando a cantora desde outubro - comunicou o ponto final da relação nesta segunda-feira (29), afirmando os dois decidiram priorizar "objetivos individuais" e que nenhuma briga motivou a separação. Apesar disso, houveram muitas especulações sobre o motivo da separação dos dois.