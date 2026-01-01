Rafa Justus e AnittaReprodução de vídeo / Instagram

Rio - Rafa Justus, de 16 anos, compartilhou nas redes sociais, nesta quarta-feira (31), um vídeo dançando com Anitta, de 32, numa festa de Ano Novo, que aconteceu na Marina da Glória, Zona Sul do Rio. As duas mostraram muito ritmo ao som de "Gostosin", canção da Girl From Rio em parceria com Felipe Amorim e Hitmaker.
Anitta e Rafa Justus dançam juntinhas em festa de Réveillon - Reprodução de vídeo / Instagram
Rafa Justus dança com Anitta em festa de Ano Novo - Reprodução de vídeo / Instagram
Rafa Justus assiste show de Anitta no Rio - Reprodução de vídeo / Instagram
Rafa Justus sobe ao palco de show de Anitta - Reprodução de vídeo / Instagram
Rafa Justus e Anitta - Reprodução de vídeo / Instagram
"Minha dupla de Réveillon", escreveu a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus na legenda da publicação. Para a ocasião, a adolescente optou por usar vestido branco, enquanto a cantora escolheu um roxo. Anitta foi a atração da festa e animou a plateia com hits da carreira.
As canções "Avisa Lá", "Loka", "Sei Que Tu Me Odeia", "Combatchy" e "Show das Poderosas" fizeram parte do repertório. Rafa mostrou que curtiu e dançou muito. "Minha skin 'quebrando tudo'. Vocês já conheciam?", brincou ela. Em seguida, subiu ao palco: "Que energia".
