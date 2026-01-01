Rafa Justus e Anitta - Reprodução de vídeo / Instagram

Rafa Justus e AnittaReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 01/01/2026 12:50

Rio - Rafa Justus, de 16 anos, compartilhou nas redes sociais, nesta quarta-feira (31), um vídeo dançando com Anitta, de 32, numa festa de Ano Novo, que aconteceu na Marina da Glória, Zona Sul do Rio. As duas mostraram muito ritmo ao som de "Gostosin", canção da Girl From Rio em parceria com Felipe Amorim e Hitmaker.

fotogaleria

"Minha dupla de Réveillon", escreveu a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus na legenda da publicação. Para a ocasião, a adolescente optou por usar vestido branco, enquanto a cantora escolheu um roxo. Anitta foi a atração da festa e animou a plateia com hits da carreira.

As canções "Avisa Lá", "Loka", "Sei Que Tu Me Odeia", "Combatchy" e "Show das Poderosas" fizeram parte do repertório. Rafa mostrou que curtiu e dançou muito. "Minha skin 'quebrando tudo'. Vocês já conheciam?", brincou ela. Em seguida, subiu ao palco: "Que energia".

Vídeo!