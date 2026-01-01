Vini Jr. e Virginia Fonseca passam Réveillon juntinhos em Madri, na Espanha - Reprodução / Instagram

Publicado 01/01/2026 07:44

Rio - Os famosos aproveitaram o Réveillon de 2026 com muita animação! Através das redes sociais, as personalidades publicaram registros mostrando como foram as comemorações, como eventos luxuosos, em praias, shows e em clima de romance, incluindo destinos internacionais.

Virginia Fonseca começou 2026 acompanhada do namorado, Vini Jr., dos filhos, Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, 1, e mais entes queridos. Eles passaram a virada em Madrid, na Espanha, onde o jogador de futebol mora. Os pequenos são frutos do antigo casamento com José Felipe. A influenciadora digital fez uma reflexão ao comemorar novo ciclo que inicia.

"Vem, 2026. Estamos prontos para você!!! 2025 foi um ano de muitos desafios, mas de muitas conquistas, de muitas risadas e também lágrimas. Foi um ano que me mostrou o quanto sou forte e o quanto Deus está comigo em todos os momentos!!! Saio desse ano com o coração cheio de gratidão e pronta para começar o melhor ano da minha vida", escreveu a influenciadora digital na legenda da publicação.

O atacante do Real Madrid também celebrou, ao publicar um compilado de cliques, inclusive, abraçadinho com a amada. "2026 abençoado para nós", legendou o atleta. O casal tornou o relacionamento público em outubro deste ano. Eles seguiram a tradição e vestiram roupas brancas.

Isis Valverde e Marcus Buaiz iniciaram o novo ano em Fernando de Noronha, arquipélago em Pernambuco, assistindo ao show do cantor Silva. Mais um casal que passou a virada na ilha paradisíaca foi Karoline Lima e Léo Pereira.

"2026 vai ser o ano para ficar marcado na história! Feliz ano novo", vibrou a influenciadora digital. Para a ocasião, a loira apostou em um vestido com recortes na cintura, cravejado de pedrarias. O casal - que recentemente reatou o relacionamento - celebraram o momento com um beijão.

Angélica e Luciano Huck aproveitaram o momento ao lado dos filhos, Joaquim, de 20 anos, Benício, de 18, e Eva, 13. O casal - que recentemente revelou que possui superstições na virada, como "pular ondinhas", celebraram numa praia. "Que venha 2026 lotado de saúde, amor, realizações e boas risadas. São os votos da nossa família para todas as famílias Brasil afora", escreveu o apresentador.

Mais personalidades que optaram iniciar o ano nas areias foram Maisa, João Guilherme e Fernanda Concon. Eles curtiram o Réveillon ao lado de amigos em Maracaípe, Pernambuco. Jade Picon e André Lamoglia - que recentemente tornaram a relação pública - estiveram no mesmo local.

Gabriel Medina e Isabella Arantes também escolheram uma praia no nordeste como destino, mas não revelaram o local exato. "Bem-vindo, 2026, com amor! Feliz ano novo, rapaziada! 2026 vai ser chapa quente", legendou o surfista, ao compartilhar um vídeo beijando a dançarina em frente aos fogos de artifício.

Neymar Jr. iniciou 2026 ao lado da namorada, Bruna Biancardi, das filhas, Mavie, de 2 anos, Mel, de 5 meses, e do filho, Davi Luca, 14. O primogênito é fruto da antiga relação do jogador de futebol com Carol Dantas. O craque também é pai de Helena, 1 ano e 5 meses, que nasceu do breve envolvimento com Amanda Kimberlly.