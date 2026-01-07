Tarcisio Filho durante o ’Sem Censura’ - Reprodução do vídeo / TV Brasil

Tarcisio Filho durante o ’Sem Censura’Reprodução do vídeo / TV Brasil

Publicado 07/01/2026 07:34

Rio - Tarcisio Filho recordou o momento em que contou para a mãe, Glória Menezes, sobre a morte do pai dele, Tarcísio Meira (1935-2021), aos 85 anos, em decorrência de complicações da Covid-19 . Na época, os atores veteranos estavam internados no Albert Einstein, em São Paulo, após o diagnóstico da doença.

fotogaleria

"A mãe teve Covid, ela estava hospitalizada, os dois pegaram ao mesmo tempo. Eu ainda pude ver minha mãe porque eu me enrolava (em algo que) parecia uma roupa espacial dentro do Einstein. Ela recebeu a notícia de mim, mas de um cara vestido como astronauta, com máscara, capacete de vidro, pois era o procedimento da época. Mas como você dá uma notícia dessa? Você simplesmente dá. Foi muito difícil. A gente tem que lidar com isso, temos que mexer com isso, não podemos negar", comentou o artista durante participação no "Sem Censura", da TV Brasil, nesta segunda-feira (6).

O ator ainda citou o carinho que recebeu as pessoas em meio ao luto. "O que ajudou muito foi essa grande família brasileira... Eu vi as pessoas se unirem em torno daquilo e me emocionou muito. Eu recebi carinho de todo mundo. Ela (Glória) também percebeu o que ela representa para essas pessoas".

Veja: