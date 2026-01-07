"A mãe teve Covid, ela estava hospitalizada, os dois pegaram ao mesmo tempo. Eu ainda pude ver minha mãe porque eu me enrolava (em algo que) parecia uma roupa espacial dentro do Einstein. Ela recebeu a notícia de mim, mas de um cara vestido como astronauta, com máscara, capacete de vidro, pois era o procedimento da época. Mas como você dá uma notícia dessa? Você simplesmente dá. Foi muito difícil. A gente tem que lidar com isso, temos que mexer com isso, não podemos negar", comentou o artista durante participação no "Sem Censura", da TV Brasil, nesta segunda-feira (6).
O ator ainda citou o carinho que recebeu as pessoas em meio ao luto. "O que ajudou muito foi essa grande família brasileira... Eu vi as pessoas se unirem em torno daquilo e me emocionou muito. Eu recebi carinho de todo mundo. Ela (Glória) também percebeu o que ela representa para essas pessoas".
No #SemCensura, o ator Tarcísio Filho recorda o doloroso momento em que precisou contar à mãe, a atriz Glória Menezes, sobre o falecimento do pai, o saudoso Tarcísio Meira.