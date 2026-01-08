Vídeo mostra plateia vazia em show gratuito, realizado em Lagarto, Sergipe - Reprodução / Instagram

Publicado 08/01/2026 10:26

O cantor de forró Jerônimo Vaqueiro compartilhou, em suas redes sociais, um vídeo fazendo um show gratuito na sua própria cidade, em Lagarto, Sergipe, sem plateia. Ele desabafou na legenda da publicação sobre a falta de apoio, e o registro logo viralizou, com comentários de famosos apoiando o artista.

"Show gratuito, artista da própria cidade e entrega total. A plateia foi pequena, mas o respeito pela música foi gigante. Às vezes o artista nasce na cidade, mas o reconhecimento vem depois. Mesmo assim, a entrega nunca muda", escreveu Jerônimo, em postagem da última segunda-feira (5).

As imagens mostram o músico performando em um palco sem nenhum público. As únicas pessoas presentes estavam em barracas de comidas, em uma igreja próxima ao local da apresentação.

Desde então, o vídeo recebeu milhares de mensagens. "Tua hora vai chegar, aguenta firme! Sei muito bem como é isso", escreveu o cantor do Calcinha Preta, Marlus Viana. "Já já, serão milhares de pessoas pagando para te ver, meu mano", previu o influenciador Gordão da XJ.

"Deus abençoe, uma hora o jogo vira! Esse dia servirá de aprendizado", avaliou o músico Cristian Bell. "Já são milhares de pessoas te admirando aqui", destacou a influencer Cela Lopes.

Após a repercussão do vídeo, que atingiu mais de 320 mil curtidas e 19 mil comentários em três dias, Jerônimo, atualmente com cerca de 145 mil seguidores, fez uma nova publicação agradecendo à mobilização.

"Queria agradecer a cada um de vocês, que se sensibilizaram, curtiram, comentaram e acharam interessante aquela energia envolvida ali. Eu queria dizer um negócio para vocês: a gente nunca pode perder a fé e tem sempre que estar na certeza que vai dar certo um dia. Minha total gratidão a todos vocês. A gente vai se ver muito ainda nos palcos da vida e esse é o capítulo de uma nova história", afirmou, na noite desta quarta-feira (10).