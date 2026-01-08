Ana Castela, amigos e equipe presos no elevador do navio da BoiadeiraReprodução / Instagram
Durante o período de retenção, os ocupantes relataram o aumento da temperatura e o embaçamento dos vidros do elevador. Em vídeos divulgados, acompanhantes da artista mencionaram a preocupação com a circulação de ar no espaço restrito, enquanto Ana Castela utilizou o celular para documentar o momento até a chegada da equipe de manutenção. Após o destravamento do equipamento, o grupo deixou o local sem ferimentos e a cantora seguiu para o cronograma de atividades da noite.
Após a liberação, a artista atendeu os fãs e subiu ao palco principal para a apresentação musical programada. O evento contou com a presença de Marcos Mioto, pai do cantor Gustavo Mioto, entre o público. A programação do cruzeiro segue com shows e participações especiais, incluindo registros de interações entre a cantora e outros artistas convidados ao longo dos primeiros dias de navegação.
