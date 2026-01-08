Ana Castela, amigos e equipe presos no elevador do navio da Boiadeira - Reprodução / Instagram

Publicado 08/01/2026 10:26

Rio - Ana Castela, de 22 anos, e integrantes de sua equipe ficaram presos em um elevador na noite desta quarta-feira (7), durante a programação do navio temático da cantora. O incidente ocorreu antes do horário previsto para o show da artista, quando o equipamento parou de funcionar com cerca de dez pessoas em seu interior. Registros publicados pela Boiadeira, no Instagram, mostram o grupo aguardando a liberação do transporte, enquanto alguns manifestavam nervosismo com a situação.