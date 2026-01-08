Rio - Nattanzinho, de 27 anos, usou as redes sociais para compartilhar o momento de chamego que tem vivido com a filha recém-nascida, Zuza. Nesta quinta-feira (8), o cantor publicou, nos Stories, do Instagram, um vídeo com a pequena dormindo em seu colo.
“Bom dia! Apresento a vocês a rainha Elizabeth III. Tem base um trem desse aqui, como dizem os mineiros? Como é que não se apaixona por uma coisinha dessa, gente? Olha isso aqui. Oh, meu Deus”, se derreteu ele na gravação enquanto fazia carinho nas costas da filha.
O momento entre pai e filha aconteceu enquanto a mamãe, a atriz Rafa Kalimann aproveitava para tomar banho e comer seu café da manhã. Zuza, fruto do relacionamento do casal, nasceu na última segunda-feira (6), depois 40 horas de trabalho de parto.
Nesta quarta-feira (7), Nattanzinho publicou novos registros da chegada da filha. “Vivendo intensamente o maior amor”, escreveu ele na legenda da publicação que reúne diversos registros da pequena na maternidade.
