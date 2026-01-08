Capa do álbum Sentimento do Ferrugem - Thais Marques e Jean Lucas / Divulgação

Capa do álbum Sentimento do FerrugemThais Marques e Jean Lucas / Divulgação

Publicado 08/01/2026 10:40 | Atualizado 08/01/2026 10:42

Rio - Ferrugem prepara um novo capítulo de sua trajetória musical com o lançamento do álbum "Sentimento", marcado para o dia 22 de janeiro. O projeto reúne 12 faixas inéditas e dá continuidade à fase recente do cantor, iniciada com os singles "Apagar" e "Arrependidaço", já apresentados ao público.

Com exclusividade ao DIA, o artista adiantou detalhes da capa do álbum, que aposta em uma estética marcante, com cores intensas e visual impactante.