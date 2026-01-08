Capa do álbum Sentimento do FerrugemThais Marques e Jean Lucas / Divulgação
Paralelamente ao lançamento em estúdio, Ferrugem também se prepara para uma agenda robusta de shows. Em outubro do ano passado, o cantor anunciou a turnê "As Vozes", ao lado de Péricles, com início previsto para março de 2026. As primeiras datas confirmadas incluem 21 de março, em Recife, no Classic Hall; 28 de março, no Rio de Janeiro, na Farmasi Arena; e 25 de abril, em São Paulo, no Espaço Unimed.
O giro nacional passará ainda por cidades como Porto Alegre, Brasília, Belo Horizonte, Florianópolis, Manaus, Belém, Curitiba, Campinas e Ribeirão Preto. No palco, o repertório reunirá sucessos das carreiras individuais de Ferrugem e Péricles, além de canções inéditas preparadas especialmente para a turnê