Família acompanha Gabigol na volta ao Santos Reprodução / Instagram
Nos registros, Gabriel Barbosa aparece ao lado dos pais, Lindalva Barbosa de Lima e Valdemir Silva Almeida, da irmã e da namorada, Rafaella Santos — irmã de Neymar. Dhiovanna usou uma camisa igual à do jogador e resumiu o momento na legenda: "Em casa, em família".
As imagens repercutiram entre os seguidores. "Queremos você ativa, Dhiô, mostrando looks, você e a Rafa nos dias de jogo", escreveu uma internauta. "Eu amo vocês juntos, fico tão feliz da Rafaella tá feliz", disse mais uma pessoa.
Gabigol e Rafaella se conheceram em 2015, quando o jogador atuava pelo Santos. O namoro só foi assumido publicamente em 2017 e, desde então, passou por diversos términos e reconciliações. O retorno mais recente do casal ocorreu entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025, período desde o qual eles seguem juntos.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.