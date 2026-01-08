Família acompanha Gabigol na volta ao Santos - Reprodução / Instagram

Família acompanha Gabigol na volta ao Santos Reprodução / Instagram

Publicado 08/01/2026 13:22

Rio - O retorno de Gabigol ao Santos também teve clima de família nos bastidores. Na noite de quarta-feira (7), Dhiovanna Barbosa, irmã do atacante, publicou fotos feitas na Vila Belmiro que mostram como foi o reencontro do jogador com o clube onde iniciou a carreira.

Nos registros, Gabriel Barbosa aparece ao lado dos pais, Lindalva Barbosa de Lima e Valdemir Silva Almeida, da irmã e da namorada, Rafaella Santos — irmã de Neymar. Dhiovanna usou uma camisa igual à do jogador e resumiu o momento na legenda: "Em casa, em família".



As imagens repercutiram entre os seguidores. "Queremos você ativa, Dhiô, mostrando looks, você e a Rafa nos dias de jogo", escreveu uma internauta. "Eu amo vocês juntos, fico tão feliz da Rafaella tá feliz", disse mais uma pessoa.



Essa marca a terceira passagem de Gabigol pelo Santos. O elenco santista também conta com Neymar, o que faz de Gabigol cunhado do craque brasileiro.