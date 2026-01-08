Brunna Gonçalves nada com tartaruga e tubarão em Fernando de Noronha - Reprodução / Instagram

Publicado 08/01/2026 14:58

Rio - Brunna Gonçalves, de 34 anos, tirou o fôlego dos seguidores ao publicar registros de um mergulho no mar de Fernando de Noronha, em Pernambuco, nesta quinta-feira (8). No passeio, a dançarina contou com a companhia de um tubarão e uma tartaruga enorme.

"Estado azul", escreveu ela, em inglês, na legenda da publicação, em seu perfil no Instagram, que ainda ganhou emojis de tubarão, máscara de mergulho e coração azul. Para o passeio, Brunna apostou em um biquíni azul claro e equipamentos de mergulho, como esnórquel e pé de pato.

Na água, a dançarina exibiu o bumbum e o corpo escultural enquanto nadava no mar. Nos comentários do post, os internautas não economizaram nos elogios direcionados à Bruna. "Que coisa mais linda", disse um perfil. "Parece até inteligência artificial. Que perfeição", escreveu outro. "Surreal de tão perfeita", afirmou um terceiro.