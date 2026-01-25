Fiuk publica cliques deitado com loira e internautas reagem - Reprodução / Instagram

Publicado 25/01/2026 12:43

Rio - Fiuk, de 35 anos, compartilhou nas redes sociais, neste sábado (24), um compilado de registros deitado na cama com uma mulher. A identidade da loira, no entanto, não foi revelada. O registro não passou despercebido pelos internautas, que reagiram ao post.

"Aí sim, lindeza! Bora viver e ser feliz", comentou uma seguidora. "Só digo uma coisa: de tédio a gente não morre com você, viu, mocinho [risos]", brincou uma admiradora. "Como é lindo", elogiou uma usuária das redes sociais. "Você merece toda felicidade do universo", disse outra pessoa. "É muito bom ver você sorrindo", expressou mais alguém.

Alguns seguidores também especularam a possibilidade de ser Deolane Bezerra, com quem Fiuk viveu uma relação conturbada, incluindo rumores de romance. "Parece a Deolane", Voltou com a Deo?" e "Por acaso é a Deo?" foram alguns dos comentários feitos.

O cantor e ex-BBB surgiu sem camisa e trocou chamegos nos cliques intimistas. Nos stories da mesma rede social, o filho de Fábio Jr. compartilhou registro com link de site de conteúdo adulto. Na foto, ele escondeu o rosto dos dois e mostrou o dedo do meio.