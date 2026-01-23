Simone Mendes grava audiovisual em BrasíliaClayton Felizardo / Brazilnews

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Simone Mendes, 41 anos, gravou o audiovisual "O Melhor de Mim", na noite desta quinta-feira (22), em Brasília. O repertório da apresentação contou com músicas inéditas, como "Amor Criminoso", "Jeito Fajuto", "Pé e Abismo", "Direitos Iguais", "Lágrima Amarela" e "Peguete", além de outros hits da carreira. 
fotogaleria
Simone Mendes grava audiovisual em Brasília - Clayton Felizardo / Brazilnews
Simone Mendes grava audiovisual em Brasília - Clayton Felizardo / Brazilnews
Simone Mendes grava audiovisual em Brasília - Clayton Felizardo / Brazilnews
Simone Mendes grava audiovisual em Brasília - Clayton Felizardo / Brazilnews
Simone Mendes grava audiovisual em Brasília - Clayton Felizardo / Brazilnews
Simone Mendes grava audiovisual em Brasília - Clayton Felizardo / Brazilnews
Simone Mendes grava audiovisual em Brasília - Clayton Felizardo / Brazilnews
Simone Mendes grava audiovisual em Brasília - Clayton Felizardo / Brazilnews
Na gravação, a cantora, considerada como uma das maiores vozes do sertanejo, trocou várias vezes de looks. Um deles, inclusive, foi inspirado Michael Jackson e outro em Beyoncé. 
No fim do show, Simone foi ovacionada pelos fãs. Visivelmente emocionada, ela agradeceu o carinho. "Inesquecível", escreveu a artista na legenda da publicação. 
Veja alguns registros: 
 
 
 
Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Simone Mendes (@simonemendes)


 
 
 
Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Simone Mendes (@simonemendes)


 
 
 
Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Simone Mendes (@simonemendes)