Marcelo, filho de Ivete Sangalo, faz corrida noturna ao lado do pai, Daniel CadyReprodução / Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Marcelo Sangalo, de 16 anos, filho de Ivete Sangalo e Daniel Cady, publicou nas redes sociais nesta sexta-feira (23) um registro de uma corrida noturna ao lado do pai. Na imagem, os dois aparecem sem camiseta, em uma avenida, após um momento dedicado à rotina de exercícios.
fotogaleria
Marcelo, filho de Ivete Sangalo, faz corrida noturna ao lado do pai, Daniel Cady - Reprodução / Instagram

Nos últimos dias, o adolescente também chamou atenção ao mostrar afinidade com a música. Durante o aniversário de Dito Espinheira, assessor pessoal de Ivete, o jovem assumiu a festa como DJ.

Nas redes sociais, a performance de Marcelo recebeu elogios dos seguidores. “O menino é bom, viu”, escreveu um internauta. Outro comentou: “Esse menino faz tudo”. “Arrasou, Marcelo!”, comentou outra pessoa.