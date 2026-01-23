Marcelo, filho de Ivete Sangalo, faz corrida noturna ao lado do pai, Daniel CadyReprodução / Instagram
Nos últimos dias, o adolescente também chamou atenção ao mostrar afinidade com a música. Durante o aniversário de Dito Espinheira, assessor pessoal de Ivete, o jovem assumiu a festa como DJ.
Nas redes sociais, a performance de Marcelo recebeu elogios dos seguidores. “O menino é bom, viu”, escreveu um internauta. Outro comentou: “Esse menino faz tudo”. “Arrasou, Marcelo!”, comentou outra pessoa.
