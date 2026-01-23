Marcelo, filho de Ivete Sangalo, faz corrida noturna ao lado do pai, Daniel Cady - Reprodução / Instagram

Publicado 23/01/2026 21:45 | Atualizado 23/01/2026 21:46

Rio - Marcelo Sangalo, de 16 anos, filho de Ivete Sangalo e Daniel Cady, publicou nas redes sociais nesta sexta-feira (23) um registro de uma corrida noturna ao lado do pai. Na imagem, os dois aparecem sem camiseta, em uma avenida, após um momento dedicado à rotina de exercícios.