Michel Teló completa 45 anosReprodução / Instagram

Publicado 23/01/2026 18:38

Rio - Michel Teló usou as redes sociais nesta quinta-feira (22), um dia após completar 45 anos, para comentar, com bom humor, sobre amigos e familiares que esqueceram de parabenizá-lo pela data. O cantor contou que a comemoração aconteceu durante uma viagem aos Estados Unidos e foi animada, com direito a “cantoria e bagunça boa”.

Apesar do clima festivo, Teló admitiu que sentiu a ausência de mensagens de algumas pessoas próximas. “É normal os amigos e a família, uma turminha, esquecerem o aniversário de vocês ou é só comigo que isso acontece?”, questionou. Ele afirmou entender que o início do ano costuma ser corrido, com férias e agendas cheias, mas destacou que uma simples mensagem já faria diferença.Em tom de brincadeira, o cantor disse que resolveu “expor” os esquecidos para garantir que, no próximo ano, ninguém deixasse a data passar em branco. Na lista apareceram primos de Cuiabá, tios que estavam em uma viagem de pescaria, um amigo de infância chamado Tibúrcio e até o apresentador Marcos Mion, citado por Teló como compadre. “Tô chateado de ter colocado você nessa lista”, disse o cantor, em tom descontraído.A postagem acabou virando uma grande brincadeira, com Teló incentivando os seguidores a também exporem os amigos “esquecidinhos”. A menção a Marcos Mion reforçou a amizade entre os dois artistas, que costumam trocar elogios e demonstrações públicas de carinho. Teló, inclusive, costuma presentear a família do apresentador com dedicatórias musicais.Também nesta quinta-feira (22), Thais Fersoza publicou detalhes da comemoração intimista. Em uma publicação conjunta com o cantor, ela agradeceu a presença dos amigos e mostrou registros ao lado dos filhos do casal, Melinda, de 9 anos, e Teodoro, de 8.