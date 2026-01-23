Bárbara Borges não foi convidada para ’O Último Voo da Nave’, de Xuxa Meneghel - Reprodução/Instagram

Publicado 23/01/2026 16:28

Rio - Bárbara Borges revelou que não foi convidada para 'O Último Voo da Nave', despedida de Xuxa Meneghel dos palcos, marcado para julho no Allianz Parque, em São Paulo. A ex-paquita comentou o assunto ao ser questionada na caixinha de perguntas do Instagram.

"Não fui convidada e também entendo o porquê, ainda mais depois do documentário das paquitas. Mas também fico pensando: a Nessa [Vanessa Melo] não participou do documentário e foi convidada. E eu não fui convidada, nem ao menos uma pergunta, um convite. Mas faz parte do sistema", afirmou ela.

Apesar da ausência, a atriz relembrou com carinho o período que exerceu a função de assistente de palco da Rainha dos Baixinhos. "Enquanto eu estive paquita, pude viver o melhor daquela época. E no pós-paquita também fazia questão de continuar me mantendo lá. Eu guardo com muito carinho isso tudo, com gratidão, mas não faço mais questão".

A campeã de "A Fazenda 14" explicou o comentário feito após o lançamento do documentário "Pra Sempre Paquita", em que afirmou que a apresentadora foi omissa sobre as atitudes de Marlene Mattos. "Nunca vou deixar de me expressar com meu coração. Não guardo rancor, mágoa. De verdade. Tudo o que fiz foi expressar e botar para fora os meus sentimentos", disse Bárbara.