A negativa remete ao episódio de 2017, quando o jornalista Marcão do Povo se referiu à artista como “macaca” durante uma transmissão ao vivo. À época, Ludmilla entrou com uma ação judicial por racismo. Mesmo após o caso, o apresentador permaneceu com espaço na programação do canal.
O assunto voltou ao centro do debate entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026. Marcão do Povo ingressou com uma ação contra Ludmilla após a cantora publicar um vídeo no qual afirma que ele não foi inocentado no processo. À Justiça, o jornalista alegou absolvição pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em 2024 e registrou notícia-crime contra a artista por chamá-lo de racista.
Ludmilla sustenta que a decisão citada se refere a uma manobra processual e que o ato racista foi reconhecido em instâncias anteriores. Para a cantora, a manutenção do apresentador no SBT expõe contradição no discurso institucional da emissora sobre o combate ao racismo.
"Meu amor, com todo o respeito a você e ao seu trabalho, mas eu não falo com uma emissora que defende racista, tá bom?"
