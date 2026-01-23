Ludmilla - Reprodução / Instagram

Publicado 23/01/2026 20:27

Rio - Ludmilla se recusou a conceder entrevista a uma repórter do SBT ao ser abordada recentemente. Em tom direto, a cantora afirmou que não fala com a emissora, apesar de dizer que respeita a profissional. “Nada contra você, mas eu não falo com o SBT porque eles defendem racista”, declarou, segundo a página Brasil Brega Funk.



A negativa remete ao episódio de 2017, quando o jornalista Marcão do Povo se referiu à artista como “macaca” durante uma transmissão ao vivo. À época, Ludmilla entrou com uma ação judicial por racismo. Mesmo após o caso, o apresentador permaneceu com espaço na programação do canal.



O assunto voltou ao centro do debate entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026. Marcão do Povo ingressou com uma ação contra Ludmilla após a cantora publicar um vídeo no qual afirma que ele não foi inocentado no processo. À Justiça, o jornalista alegou absolvição pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em 2024 e registrou notícia-crime contra a artista por chamá-lo de racista.



Ludmilla sustenta que a decisão citada se refere a uma manobra processual e que o ato racista foi reconhecido em instâncias anteriores. Para a cantora, a manutenção do apresentador no SBT expõe contradição no discurso institucional da emissora sobre o combate ao racismo.