Diogo Nogueira exalta Paolla Oliveira ao comentar post sobre 20 anos de carreiraReprodução / Instagram

Publicado 23/01/2026 16:00

Rio - Mesmo após o fim do relacionamento, Diogo Nogueira demonstrou publicamente admiração por Paolla Oliveira. O cantor comentou uma publicação da atriz nas redes sociais em que ela celebra 20 anos de trajetória artística, com um texto reflexivo sobre trabalho, arte e amadurecimento pessoal.



“Parabéns, garotinha!! Orgulho, admiração, carinho e muito respeito por toda sua trajetória… você é gigante!! Que venham mais 20… 30… de muitos personagens incríveis. PARABÉNS”, escreveu Diogo, de 44 anos. A mensagem chamou atenção dos seguidores, que destacaram o tom respeitoso e afetuoso direcionado à ex-companheira.



Na postagem, Paolla Oliveira, de 43 anos, fez um balanço íntimo da carreira. A atriz falou sobre transformações ao longo dos anos, inseguranças, timidez e o receio do julgamento. Ela ressaltou como cada personagem contribuiu para seu processo de reconstrução pessoal e agradeceu ao público que acompanhou sua trajetória e se deixou tocar por suas histórias, apontando esse vínculo como essencial para suas escolhas artísticas.



Diogo Nogueira e Paolla Oliveira anunciaram a separação em dezembro de 2025, poucos dias antes do Natal, por meio de uma publicação conjunta nas redes sociais, após quase cinco anos de relacionamento.



“Foram quase cinco anos de uma história que agora chega a um final feliz, não como nos contos, mas como foi tudo na nossa vida: real, intenso e cheio de amor. As relações se transformam e, portanto, não houve um único motivo, nem um rompimento brusco, o que existiu foi conversa, respeito e maturidade”, disseram na ocasião.



“Com gratidão pela história que construímos e em paz com a decisão que tomamos, seguiremos caminhos separados, guardando profundo carinho um pelo outro. Neste momento, pedimos sensibilidade e privacidade. Com amor, Paolla e Diogo”, completaram.