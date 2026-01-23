Yanna Lavigne - Reprodução / Instagram

Yanna LavigneReprodução / Instagram

Publicado 23/01/2026 21:22 | Atualizado 23/01/2026 21:24

Rio - A atriz Yanna Lavigne afirmou que foi bloqueada no Instagram por Virgílio Almeida Ignácio de Oliveira, administrador geral de Fernando de Noronha, após questionar a instalação de painéis de LED no arquipélago. O relato foi feito pela própria atriz em uma série de Stories publicados nesta sexta-feira (23).

Segundo Yanna, o episódio teve início após ela comentar em uma publicação do perfil oficial de Fernando de Noronha. Na mensagem, a atriz levantou dúvidas sobre o uso de dinheiro público para a instalação dos painéis e alertou para possíveis impactos ambientais, como poluição visual e efeitos da iluminação artificial sobre os animais da região. Pouco tempo depois, o comentário teria sido apagado.

Diante da exclusão, Yanna voltou a se manifestar na mesma publicação. “Não apague somente meu comentário, estamos numa democracia onde quem administra a função pública com gestão séria não retalia alguém assim”, escreveu. De acordo com a atriz, esse segundo comentário também foi removido e, em seguida, ela acabou bloqueada. “Meu segundo comentário ele apagou e me bloqueou de brinde”, afirmou em outro Story.

Após a repercussão, Yanna esclareceu que recebeu a informação de que os painéis de LED não teriam sido instalados com recursos públicos, mas por meio de uma iniciativa privada, que se dispôs a doar e instalar os equipamentos ao longo da BR do arquipélago.

Na sequência, a atriz compartilhou um vídeo que mostra trabalhadores retirando a estrutura dos painéis da ilha. “Atualizações direto de Noronha: Eu achei até rápido…”, comentou. Em outra publicação, celebrou o desdobramento do caso e defendeu o diálogo com a população local: “Que esse seja o início de muitas pautas solucionadas pela mobilização popular. E que o administrador da ilha escute os ilhéus, se disponibilize e aproveite sua gestão para Fernando de Noronha ser um exemplo mundial de preservação, não uma exceção dentro das normas internacionais. E, claro, pare de bloquear e excluir comentários que o desagradam… Que a natureza prevaleça sempre”.

O cargo de administrador geral de Fernando de Noronha é ocupado atualmente por Virgílio Almeida Ignácio de Oliveira, que tomou posse em agosto de 2025, após aprovação pela Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe). Até o momento, não houve manifestação pública do administrador sobre as declarações da atriz.