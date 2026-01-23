Ana Furtado falou sobre mudança da filha para fora do país - Reprodução/Instagram

Ana Furtado falou sobre mudança da filha para fora do país Reprodução/Instagram

Publicado 23/01/2026 17:26

Rio - Ana Furtado contou aos seguidores que a filha, Isabella, fruto do casamento com Boninho, vai morar fora do Brasil. Nesta sexta-feira (23), a apresentadora compartilhou exibiu fotos da mudança da jovem para um imóvel em Nova York, nos Estados Unidos.

fotogaleria

"Criar filhos é um exercício diário de amor, entrega e desapego. A gente cuida, protege, ensina, acolhe… mas, no fundo, a missão sempre foi essa: preparar para a vida e para o mundo. Ver Isabella começando essa nova fase, atravessando fronteiras, construindo a própria história, me lembra que amar é reconhecer que os nossos braços não são destino, são um impulso", escreveu na legenda.

A apresentadora comentou seus desejos para a nova fase na trajetória da herdeira. "Filhota, voe alto. Se permita errar, aprender, descobrir, se reinventar. Que o mundo seja gentil, mas que você seja ainda mais forte. E que nunca falte amor como porto seguro, de onde você veio e para onde sempre poderá voltar."