Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo Reprodução / Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Graciele Lacerda, de 45 anos, divertiu seus seguidores nas redes sociais ao mostrar que, na vida de mãe de primeira viagem, nem sempre os planos saem como o esperado. A influenciadora tentou organizar uma noite romântica com o marido, o sertanejo Zezé Di Camargo, de 63, mas a pequena Clara, de apenas um ano, acabou se tornando a estrela da noite.
fotogaleria
Graciele Lacerda, Zezé Di Camargo e Clara - Reprodução / Instagram
Graciele Lacerda e Clara - Reprodução / Instagram
Graciele Lacerda, Zezé Di Camargo e Clara - Reprodução / Instagram
Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo - Reprodução / Instagram

Com bom humor, Graciele compartilhou cliques do momento e brincou com a situação. "Jantar romântico?! Passa para o lado!! Expectativa X realidade", escreveu ela na legenda, usando emojis de coração para mostrar que, apesar da mudança de planos, a companhia da filha é o que mais importa.

Clara é a primeira filha do casal e chegou após um longo processo de cinco anos de tentativas e fertilizações in vitro. Zezé já revelou publicamente que foi o grande incentivador da paternidade nesta fase da vida, convencendo Graciele a viver essa experiência. O cantor também mencionou que o casal ainda possui dois embriões congelados, deixando aberta a possibilidade de aumentar a família no futuro.

Mesmo contando com auxílio profissional em casa, Graciele faz questão de exercer a maternidade de forma integral.