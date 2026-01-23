Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo Reprodução / Instagram
Com bom humor, Graciele compartilhou cliques do momento e brincou com a situação. "Jantar romântico?! Passa para o lado!! Expectativa X realidade", escreveu ela na legenda, usando emojis de coração para mostrar que, apesar da mudança de planos, a companhia da filha é o que mais importa.
Clara é a primeira filha do casal e chegou após um longo processo de cinco anos de tentativas e fertilizações in vitro. Zezé já revelou publicamente que foi o grande incentivador da paternidade nesta fase da vida, convencendo Graciele a viver essa experiência. O cantor também mencionou que o casal ainda possui dois embriões congelados, deixando aberta a possibilidade de aumentar a família no futuro.
Mesmo contando com auxílio profissional em casa, Graciele faz questão de exercer a maternidade de forma integral.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.