Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo Reprodução / Instagram

Publicado 23/01/2026 13:20

Rio - Graciele Lacerda, de 45 anos, divertiu seus seguidores nas redes sociais ao mostrar que, na vida de mãe de primeira viagem, nem sempre os planos saem como o esperado. A influenciadora tentou organizar uma noite romântica com o marido, o sertanejo Zezé Di Camargo, de 63, mas a pequena Clara, de apenas um ano, acabou se tornando a estrela da noite.