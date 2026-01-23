Zoe e Sabrina Sato - Reprodução / Instagram

Rio - Sabrina Sato, de 44 anos, mostrou a filha Zoe, de 7, sambando em um vídeo publicado no Instagram Stories, na noite desta quinta-feira (22). Nas imagens, a menina, que é fruto da antiga união da apresentadora e Duda Nagle, dá um show de empolgação e fofura.

Empolgada com o flagra, Sabrina, que é rainha de bateria da Vila Isabel (no Rio de Janeiro) e da Gaviões da Fiel (em São Paulo), não perdeu a oportunidade de registrar o gingado da herdeira e até brincou com a professora de samba, Dandara: "Corre aqui, tia, para ensinar a Zozo". Empolgada com o flagra, Sabrina, que é rainha de bateria da Vila Isabel (no Rio de Janeiro) e da Gaviões da Fiel (em São Paulo), não perdeu a oportunidade de registrar o gingado da herdeira e até brincou com a professora de samba, Dandara: "Corre aqui, tia, para ensinar a Zozo".

A apresentadora também celebrou o entusiasmo da menina com o universo do samba. "Olha, ela está sambando. Vamos ver se vai ficar boa essa roupa para desfilar na estreia na Sapucaí. Herdeiros da Vila Isabel", comentou ela.

