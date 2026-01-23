Rio - Sabrina Sato, de 44 anos, mostrou a filha Zoe, de 7, sambando em um vídeo publicado no Instagram Stories, na noite desta quinta-feira (22). Nas imagens, a menina, que é fruto da antiga união da apresentadora e Duda Nagle, dá um show de empolgação e fofura.
fotogaleria
Empolgada com o flagra, Sabrina, que é rainha de bateria da Vila Isabel (no Rio de Janeiro) e da Gaviões da Fiel (em São Paulo), não perdeu a oportunidade de registrar o gingado da herdeira e até brincou com a professora de samba, Dandara: "Corre aqui, tia, para ensinar a Zozo".
A apresentadora também celebrou o entusiasmo da menina com o universo do samba. "Olha, ela está sambando. Vamos ver se vai ficar boa essa roupa para desfilar na estreia na Sapucaí. Herdeiros da Vila Isabel", comentou ela.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.