Carlinhos Maia revelou detalhes da vida amorosaReprodução/Instagram

Publicado 23/01/2026 23:04

Rio - Carlinhos Maia falou sobre a própria vida amorosa e o suposto envolvimento com Lucas Lobato. O influenciador revelou a cobrança dos seguidores após o término do casamento de 15 anos com Lucas Guimarães.

"Eu me sinto pressionado pelo meu próprio público a ter que esconder o que acontece na minha vida. Não por mim, eu aguento as pancadas, mas pelas maldades que fazem com quem se aproxima. Não é isso que prego há tantos anos aqui. Isso está muito cruel. A sensação que tenho é que cometi um crime", afirmou ele.

O criador de conteúdo aproveitou para elogiar o novo pretendente. "Gosto demais dele, acho ele parecido comigo no jeito de não baixar a cabeça, de se manter firme. Muitos falam que dei dinheiro. Blá, blá, blá... O cara nunca, nunca, me pediu um real para nada. Falam coisas absurdas o tempo todo, deveriam citar que ele passou em quatro faculdades federais", disse Carlinhos.

