Lucas Borbas fala sobre ’ganhar visibilidade’ com morte de Isabel Veloso - Reprodução/Instagram

Lucas Borbas fala sobre ’ganhar visibilidade’ com morte de Isabel VelosoReprodução/Instagram

Publicado 23/01/2026 18:20

Rio - Lucas Borbas se manifestou sobre as especulações de que estaria tentando ganhar visibilidade após a morte da mulher, Isabel Veloso. A influenciadora faleceu no dia 10 de janeiro por complicações do linfoma de Hodgkin, um câncer que afeta o sistema linfático.

fotogaleria

"Com certeza deve passar na mente de muitas pessoas, que é sobre ganhar visibilidade em cima da minha mulher. Não, muito pelo contrário: eu quero trazer o que a Isabel queria para as pessoas que sofrem igual a ela, entendeu? Que é esse bendito câncer. Não é sobre dinheiro. Jamais vai ser sobre dinheiro, ou ganhar em cima de quem já se foi", afirmou ele.

O viúvo da influenciadora relatou que pretende ajudar outras pessoas que também estão na luta contra o câncer. "O que a minha equipe e os meus amigos de Curitiba e Francisco Beltrão estão fazendo, eu não quero citar nomes porque vocês são pessoas maravilhosas e talvez eu não queira expor vocês hoje, mas o que eu quero fazer por essas pessoas que enfrentam um câncer, que passaram por momentos difíceis, vai ser digno. E cada sonho realizado vai ser em teu nome, Bel."

Na última semana, Lucas Borbas revelou que pretende seguir com o plano de Isabel Veloso de criar uma marca com o nome dela. Esse projeto é uma forma de manter viva a memória da influenciadora e ajudar no sustento do filho do casal, Arthur, de um ano.