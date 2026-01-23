Renata Sorrah é anunciada como dubladora de filme da PixarDivulgação

Rio - Renata Sorrah fará sua estreia como dubladora em "Cara de Um, Focinho de Outro", nova animação da Pixar com lançamento previsto para 5 de março nos cinemas brasileiros. O anúncio foi feito pela The Walt Disney Brasil nesta quinta-feira (22), durante o intervalo do "Big Brother Brasil".
Ícone da dramaturgia nacional, com uma carreira consolidada no teatro, no cinema e na televisão, Renata dará voz à Rainha dos Insetos, personagem central para o universo do filme e responsável por conduzir importantes viradas na narrativa. Na versão original, a personagem é interpretada por Meryl Streep, vencedora de três Oscars e uma das atrizes mais respeitadas do cinema mundial.

Dirigido por Daniel Chong ("Ursos sem Curso"), "Cara de Um, Focinho de Outro" acompanha Mabel, uma jovem apaixonada por animais que utiliza uma tecnologia inovadora para transferir sua consciência para um castor robótico hiper-realista. A experiência permite que ela se comunique com a vida selvagem e descubra segredos até então inacessíveis aos humanos.

 
 
 
