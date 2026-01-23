Alexandre Pato e Rebeca Abravanel - Reprodução / Instagram

Alexandre Pato e Rebeca AbravanelReprodução / Instagram

Publicado 23/01/2026 11:32

Rio - Rebeca Abravanel, de 45 anos, e Alexandre Pato, de 36, continuam a maratona de férias em família. Depois de curtirem dias de diversão nos parques da Disney, nos Estados Unidos, ao lado do filho Benjamin, de 2, o destino da vez é a Europa. O casal escolheu a badalada região de Les 3 Vallées, na França, para aproveitar a temporada de neve.

Nas redes sociais, o jogador de futebol e a apresentadora compartilharam registros em Méribel, onde encararam a Couloir Tournier Vertical Experience, uma descida de esqui considerada de nível extremo e prestígio mundial. "Faça o que te faz feliz", escreveu Pato na legenda de uma das publicações, celebrando o momento de lazer.A prática do esqui não é novidade para nenhum dos dois. O atleta se familiarizou com o esporte ainda jovem, durante os anos em que morou na Itália para atuar pelo Milan. A filha de Silvio Santos, que morreu aos 93 anos em 2024, tem o hábito desde a infância. O apresentador costumava levar a família para esquiar em Aspen, nos Estados Unidos, durante as férias de janeiro.Atualmente, enquanto Rebeca segue à frente de seus projetos na TV e o programa Roda a Roda Jequiti no SBT, Pato integra o time de comentaristas esportivos do SBT.