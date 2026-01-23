Maria Prata, mulher de Pedro Bial, é vítima de assalto ao lado da filha - Reprodução de vídeo

Publicado 23/01/2026 11:42

Rio - A jornalista Maria Prata, mulher de Pedro Bial, viveu momentos de tensão ao lado de Dora, de 5 anos, filha caçula do casal. Ela foi vítima de um assalto à mão armada, em São Paulo, e mostrou registros da ação em uma publicação feita no Instagram, nesta sexta-feira (23). Na legenda, a consultora de conteúdo deu detalhes da situação, lamentou a falta de segurança pública e tranquilizou os seguidores ao dizer que elas estão bem.

"Hoje foi comigo. Essa imagem sem som que vemos repetidamente no feed: uma câmera de segurança, um motoqueiro de capacete e mochila de entregas, uma arma, alguém sendo assaltado na rua. Agora esse alguém era eu. Com minha caçula colada em mim. E com som, que não sai da minha cabeça. Não estava com celular na mão. Não estava 'dando bobeira' num 'lugar perigoso'. Estacionei o carro em uma rua residencial (fofa, de casinhas geminadas, na Lapa) e estava andando 20m até a casa para onde íamos", iniciou Maria.

Em seguida, ela recordou frases ditas pelo bandido e a reação da filha. "'Não se mexe, entrega tudo, cadê o iPhone?', 'Tá na bolsa. Eu tô com uma criança, fica calmo, pode levar tudo', 'Mamãe, por que você tá tirando sua aliança?', "Qual a senha do iPhone? A senha do iPhone!". Eu dizia a senha, mas, nervoso, ele errava as teclas. 'Repete! A senha!', 'Eu abro o celular pra você!', 'A senha!! Você é polícia?!', Ele passou a mão na minha cintura pra ver se eu estava armada. Repeti a senha. Finalmente abriu. Ele revirou a bolsa, pegou meus cartões e saiu. 'Mamãe, o que aconteceu?'. Dora não viu a arma, não entendeu o que estava acontecendo por um motivo óbvio: ela sequer sabe que isso acontece".

Após a ação do criminoso, as duas receberam o apoio de Pedro Bial e dos amigos. "Entramos na casa, fomos acolhidas por muitos amigos. Entreguei Dora pro Pedro, que estava lá, e desabei longe dela. Só ali, pelas conversas, caras e perguntas, ela sentiu o baque. Chorou, ficou com medo, 'quero ir pra casa, mamãe'. Chegou polícia, depoimento. Horas de telefonemas cancelando tudo. Dora passou o dia falando sobre isso, processando, perguntando, querendo entender o que foi aquilo, quem era aquele cara, por que ele queria o telefone, a senha, a aliança, por que isso acontece. São 4h da manhã, não consigo dormir. Minha cabeça é um replay sem fim de áudios e imagens de uma situação que ninguém deveria passar na vida. Nem eu, nem a Dora, nem aquele cara".

Maria relatou, por fim, que elas estão bem apesar do trauma. "Estamos bem, têm coisas muito piores, o pesadelo poderia ser outro. Mas a vida é mesmo um sopro. Um movimento errado e o desfecho poderia ser outro, como já foi com tanta gente. Passamos as férias dedicados a mostrar para nossas filhas o Brasil mais sensacional que há. Hoje, o pior do Brasil nos atropelou. A todos os amigos que nos receberam, obrigada. Em frente. Estamos vivas".

Nos comentários da publicação, vários famosos demonstraram apoio à Maria. "Meu Deus Eu sinto muito. Que bom que estão bem. Desejo que esse trauma seja superado", disse Mônica Martelli. "Sinto muito … que bom que estão bem", afirmou Angélica. "Fico feliz que estejam bem dentro do possível. Meu carinho pra vocês", declarou Fátima Bernardes. "Inaceitável", reagiu Duda Nagle.

