Agenda de estrela Em um desabafo inspirador, a veterana listou os projetos que prometem ocupar seus próximos meses. "Sextou com saúde! 81 anos, corpo em movimento", celebrou. "Este ano tenho uma novela inteira para gravar, dois filmes para fazer, uma série para estrear e um disco novo para colocar no mercado. Ah, e ainda umas campanhas para entregar… Assim que é bom cuidar do corpo, de mim", detalhou a artista.
Retorno às novelas Um dos destaques da agenda de Zezé é seu retorno à TV Globo em "A Nobreza do Amor", a próxima novela das 18h, que tem estreia marcada para o dia 16 de março. Na trama, ela dará vida à personagem Dona Menina, prometendo emocionar o público em mais um papel marcante de sua carreira.
Com projetos que passam pelo cinema, música e televisão, Zezé reforça a importância do autocuidado para manter a vitalidade e a longevidade na profissão que tanto ama.
