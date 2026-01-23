Cesar Filho anuncia que será avô durante programa ao vivo - Reprodução de vídeo / X

Cesar Filho anuncia que será avô durante programa ao vivoReprodução de vídeo / X

Publicado 23/01/2026 08:51 | Atualizado 23/01/2026 09:04

Rio - Cesar Filho anunciou que a filha, Luma Cesar, está grávida, durante o encerramento do programa ao vivo "SBT Brasil", na noite desta quinta-feira (22). O jornalista falou sobre à espera do neto ao celebrar que se tornou avô, fazendo um trocadilho com o próprio sobrenome.

"Antes de encerrar essa edição, quero dizer a você que sempre procurei ser um bom filho. Tenho 'filho' no meu nome, Cesar Filho. Depois me tornei Cesar pai, onde procuro até hoje ser um bom pai. E agora serei também Cesar avô, porque a minha filha Luma está grávida do primeiro filho com Ed Beccle. Como disse meu querido amigo José Roberto Trinca, os filhos são o arco-íris, e os netos o pote de ouro. Que assim seja", falou o apresentador.

Luma, de 25 anos, é fruto do casamento do jornalista com Elaine Mickely. Em fevereiro de 2025, ela subiu ao altar com o empresário inglês em uma cerimônia luxuosa realizada no Carmel Taíba Resort, no Ceará. Através do Instagram, os novos papais contaram a novidade.

"1 + 1 = 3. Nosso capítulo mais emocionante e mágico até agora! O baby [bebê] Beccle está a caminho.

Obrigada, Jesus", escreveu Luma, numa publicação conjunta com Ed. Na mesma rede social, Elaine e Cesar vibraram com o anúncio do novo integrante da família.

O casal contou que a filha está grávida de 3 meses e que eles já sabiam: "A gente já sabia, mas agora, quando compartilha com todo mundo, parece que transborda". Cesar e Elaine, ainda, falaram que Luma preparou uma surpresa numa caixinha para contar a novidade aos pais.