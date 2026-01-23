Oliver Laxe, diretor de 'Sirat' - Reprodução / X

Publicado 23/01/2026 16:53 | Atualizado 23/01/2026 16:55

Rio - Uma declaração do cineasta espanhol Oliver Laxe, diretor do filme "Sirat", provocou forte repercussão nas redes sociais e mobilizou o público brasileiro nos últimos dias. A reação aconteceu após uma entrevista do diretor ao talk show espanhol "La Revuelta", na qual ele fez uma ironia envolvendo a presença de brasileiros na Academia do Oscar.

"Há muitos brasileiros na Academia e nós os adoramos, mas eles são ultranacionalistas. Acho que, se os brasileiros inscrevessem um sapato no Oscar, todos votariam nele", afirmou Laxe durante a conversa.

A fala foi suficiente para despertar a indignação de internautas brasileiros. Como o diretor não possui perfil pessoal no Instagram, a reação se concentrou na conta oficial de Sirat, filme que concorre ao Oscar nas categorias de Melhor Som e Melhor Filme Internacional. Nos comentários das publicações mais recentes, surgiram centenas de mensagens com emojis de sapato, em tom irônico, além de frases como “respeita o Brasil”, “o choro é livre” e “ele queria engajamento?”.

Alguns usuários também recorreram ao humor e à cultura pop brasileira para responder à declaração. Entre as mensagens, apareceu a frase de Carminha, personagem de Avenida Brasil: “Obrigada pelo toque, Lucinda. A coisa que eu mais prezo nessa vida é conselho de mendiga”.

Sirat disputa o Oscar de Melhor Filme Internacional com outros títulos, entre eles O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura. O longa brasileiro chega à premiação após conquistar dois Globos de Ouro e concorre em quatro categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator e Melhor Elenco, categoria inédita na história do Oscar.