Lucas Guimarães respondeu indireta do novo affair de Carlinhos Maia Reprodução/Instagram

Publicado 24/01/2026 17:42

Rio - Lucas Guimarães não se calou após as supostas indiretas de Lucas Lobato, novo affair de Carlinhos Maia. O apresentador do SBT surgiu nos Stories neste sábado (24) para responder diretamente o comentário do estudante de medicina.

"Como eu sou uma pessoa que eu odeio que mande indireta para mim, eu vou logo na direta. Que eu sou homem, e homem que é homem não gosta de indireta… Ô, seu Lucas Lobato, como é que você é capaz de me chamar de vítima, sendo que eu sou um cara que perdi pai, mãe e vó e levanto minha cabeça, sigo minha vida, sem me fazer de vítima?", questionou.

O apresentador declarou que o rapaz tenta chamar sua atenção por meio de outras pessoas. "Te enxerga! Eu nunca nem sequer toquei no seu nome, eu não quero saber da sua vida, você não me interessa, você não me importa e não é recalque. Isso para mim é maturidade. Você usa a Vanessa para me atingir, você usa a Patixa para me atingir."

Lucas Guimarães mencionou o ex-marido, Carlinhos Maia, para afirmar que Lobato só estaria com o influenciador por interesse. "Eu sei o quão difícil é para ele estar rodeado de pessoas que só falam bem de mim. Diferente de você, seu rapaz. Você não queria que eu tenha que expor coisas que as pessoas falam ao seu respeito. Desde quando você entrou na vida do Carlinhos, meu Deus do céu...a gente entende o tamanho da energia que você é, seu sanguessuga do car*lho", afirmou.

A polêmica começou quando a resposta de Lucas Lobato após ofensa de uma internauta foi entendida como indireta para o apresentador. "Eu sou quem eu quiser ser. Falo o que quiser. Se vocês querem quem rebole, chore ou se finja de vítima nos Stories, vão pro Instagram de outra pessoa".