Pedro Bial se pronuncia após a mulher, Maria Prata, e a filha, Dora, sofrerem assalto - Reprodução / Instagram

Pedro Bial se pronuncia após a mulher, Maria Prata, e a filha, Dora, sofrerem assaltoReprodução / Instagram

Publicado 24/01/2026 10:37

Rio - Pedro Bial se pronunciou nos stories do Instagram, na manhã deste sábado (24), após a mulher, a jornalista Maria Prata, e a filha caçula do casal, Dora, de 5 anos, serem vítimas de assalto à mão armada, em São Paulo.

fotogaleria

O apresentador do programa "Conversa com Bial", da TV Globo, repostou a nota compartilhada por Maria, que dizia: "Caros, muito obrigada pelas inúmeras mensagens, carinhos e cuidados comigo e com a nossa família. Postei o vídeo com vontade de nos 'desanestesiar'. Para que a gente volte a se assustar, surpreender e se revoltar com os absurdos. E, claro, para que a gente esteja atento, sempre. Não imaginava que ele iria tão longe", iniciou o texto.



"A polícia está mergulhada no caso, na busca por essa quadrilha. Torço para que cada vez, menos gente passe por isso. Agora preciso parar de olhar para essas imagens, tirar o 'looping' da minha cabeça e tocar a vida. Obrigada, de novo", finalizou.

Entenda

Na mesma rede social, nesta sexta (23), Maria Prata mostrou registros do assalto. Na legenda da publicação, a consultora de conteúdo deu detalhes da situação, lamentou a falta de segurança pública e tranquilizou os seguidores ao dizer que ela e a filha estavam bem.